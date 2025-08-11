закрыть
11 августа 2025
Восемь стран ввели санкции против белорусского режима

  • 11.08.2025, 15:15
  • 1,518
Восемь стран ввели санкции против белорусского режима

Они присоединились к ограничительным мерам ЕС.

Ещё восемь стран решили поддержать новые европейские санкции против Беларуси и России, введённые в прошлом месяце. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

К 18-му санкционному пакету, утверждённому 18 июля и затрагивающему в том числе банковский сектор, решили присоединиться следующие страны:

Украина,

Албания,

Босния и Герцеговина,

Исландия,

Лихтенштейн,

Черногория,

Северная Македония,

Норвегия.

В официальном заявлении Совета ЕС поясняется, что присоединившиеся к санкциям страны должны «обеспечить соответствие своей национальной политики» решению Совета ЕС о визовых ограничениях для физических лиц и экономических ограничениях в банковской, финансовой и экономической сферах.

