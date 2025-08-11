Восемь стран ввели санкции против белорусского режима
- 11.08.2025, 15:15
- 1,518
Они присоединились к ограничительным мерам ЕС.
Ещё восемь стран решили поддержать новые европейские санкции против Беларуси и России, введённые в прошлом месяце. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Совета ЕС.
К 18-му санкционному пакету, утверждённому 18 июля и затрагивающему в том числе банковский сектор, решили присоединиться следующие страны:
Украина,
Албания,
Босния и Герцеговина,
Исландия,
Лихтенштейн,
Черногория,
Северная Македония,
Норвегия.
В официальном заявлении Совета ЕС поясняется, что присоединившиеся к санкциям страны должны «обеспечить соответствие своей национальной политики» решению Совета ЕС о визовых ограничениях для физических лиц и экономических ограничениях в банковской, финансовой и экономической сферах.