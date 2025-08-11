Алексей Протас рассказал, за кем из звезд НХЛ следил в детстве
- 11.08.2025, 15:32
Кто вдохновлял белорусского форварда?
Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас назвал Павла Дацюка и Евгения Малкина своими главными кумирами.
— В детстве следил за Павлом Валерьевичем Дацюком. Потом, когда начал вырастать, мне нравился Евгений Малкин. Потому что я уже начал смотреть по габаритам и сравнивать себя с теми, на кого я мог бы и хотел быть похожим. Наверное, это два моих главных [кумира]. А если говорить про белорусов, то, само собой, это Витебская область. Я следил за братьями Костицынами и Михаилом Юрьевичем Грабовским, — сказал Протас в эфире «Беларусь 5».
Протас является рекордсменом среди белорусов по очкам за отдельно взятый сезон. В регулярном чемпионате-2024/25 он провел 76 матчей и набрал 66 (30+36) результативных баллов.