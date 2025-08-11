«Победы любят тишину» 11.08.2025, 15:37

Александр Сырский

Сырский рассказал о значении Курской операции для Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал результаты масштабной операции в Курской области России, которая состоялась летом 2024 года, сообщает The Washington Post.

По его словам, главная цель отвлечения российских войск и техники - была достигнута, что помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.

«Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория», - заявил Сырский в интервью.

Он добавил, что территория Курщины «нужна Украине давно» и стала ключевым плацдармом для дальнейших действий.

Операция готовилась в строжайшей секретности: даже ближайшие партнеры, включая США, были не проинформированы.

Сырский подчеркнул, что это урок после неудачного контрнаступления 2023 года.

«Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: «Дайте мне это, дайте мне то», тогда, конечно, враг также знает и также готовится«», - пояснил главнокомандующий.

Вторжение стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории.

Украинские силы захватили более 1000 пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска с других направлений.

