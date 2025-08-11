Деньги на борьбу со стихиями пойдут на снос здания «Беларусьфильма» 11.08.2025, 15:44

Миллионы из бюджета уходят на нужды пропагандистской фабрики.

Постановление правительства появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство обязало Министерство финансов выделить до 2,5 млн рублей на оплату расходов «Беларусьфильма» по сносу аварийного здания бывшего цеха обработки пленки и утилизации строительных отходов с рекультивацией земли. Деньги предписано взять из бюджетных средств, предусмотренных для финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Как отмечает Радио Свобода, правительство нередко перераспределяет расходы в течение года после одобрения госбюджета. В условиях дефицита чаще всего финансирование увеличивается за счет средств, выделенных на обслуживание внешнего государственного долга. Из этого источника увеличивались зарплаты в лесном хозяйстве, финансировались дополнительные меры по кибербезопасности для Государственного таможенного комитета, брались деньги на капитальный ремонт гидрометеорологических объектов для Минприроды, государственных СМИ и так далее.

В 2020 году за счет средств, выделенных на борьбу со стихиями, финансировали «борьбу с COVID-19».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com