11 августа 2025, понедельник, 15:54
Деньги на борьбу со стихиями пойдут на снос здания «Беларусьфильма»

Миллионы из бюджета уходят на нужды пропагандистской фабрики.

Постановление правительства появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство обязало Министерство финансов выделить до 2,5 млн рублей на оплату расходов «Беларусьфильма» по сносу аварийного здания бывшего цеха обработки пленки и утилизации строительных отходов с рекультивацией земли. Деньги предписано взять из бюджетных средств, предусмотренных для финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Как отмечает Радио Свобода, правительство нередко перераспределяет расходы в течение года после одобрения госбюджета. В условиях дефицита чаще всего финансирование увеличивается за счет средств, выделенных на обслуживание внешнего государственного долга. Из этого источника увеличивались зарплаты в лесном хозяйстве, финансировались дополнительные меры по кибербезопасности для Государственного таможенного комитета, брались деньги на капитальный ремонт гидрометеорологических объектов для Минприроды, государственных СМИ и так далее.

В 2020 году за счет средств, выделенных на борьбу со стихиями, финансировали «борьбу с COVID-19».

