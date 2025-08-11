На АЭС во Франции остановили четыре реактора 11.08.2025, 15:51

Иллюстративное фото

Это произошло из-за нашествия медуз.

Четыре реактора на французской атомной электростанции Гравлин были остановлены в воскресенье вечером из-за нашествия медуз в системах охлаждения, сообщает агентство Reuters.

По данным оператора EDF, вся станция временно остановила производство, поскольку два других блока в настоящее время отключены для планового технического обслуживания.

На пляжах вокруг Гравлина, между крупными городами Дюнкерк и Кале, в последние годы наблюдается увеличение количества медуз из-за потепления воды.

Реакторы 2, 3 и 4 в Гравлине автоматически остановились незадолго до полуночи, когда фильтрующие барабаны насосных станций заполнились «массивным и непредсказуемым» скоплением медуз, а реактор 6 отключился через несколько часов, говорится в сообщении EDF.

Это событие не повлияло на безопасность объектов, персонала или окружающей среды, говорится в сообщении.

Электростанция на севере Франции является одной из крупнейших в стране и охлаждается водой из канала, соединенного с Северным морем. Ее шесть блоков производят по 900 мегаватт электроэнергии каждый, или 5,4 гигаватта в целом.

«Медузы размножаются быстрее, когда вода теплеет, и поскольку такие районы, как Северное море, становятся теплее, период размножения становится все длиннее», – сказал Дерек Райт, консультант по морской биологии Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

