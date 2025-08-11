Российский миллиардер пожаловался, что санкции лишили его частных самолетов 1 11.08.2025, 16:04

Игорь Макаров

Теперь Игорю Макарову приходится летать на одном из худших авиалоукостеров Европы.

После ареста яхты и двух частных самолётов российскому миллиардеру Игорю Макарову пришлось перемещаться по Европе на бюджетном авиаперевозчике EasyJet, сообщает австралийский портал ABC. «В чём смысл этих санкций против меня? Чего они добиваются? Они не помогают Украине», — заявлял он в интервью. EasyJet стабильно входит в число аутсайдеров среди крупнейших авиакомпаний Европы по общему рейтингу, надёжности, выплатам компенсаций. В индексе Flightright за 2025 год перевозчик занимает последнее место по удовлетворённости сервисом своих клиентов.

До санкций Макаров летал на собственных лайнерах со своими инициалами в регистрационном номере — бизнес-джете ERJ-135 (регистрация P4-IVM) и Boeing Business Jets 2010 года выпуска (регистрация P4-MAC). Рыночная стоимость Embraer оценивается примерно в $20 млн, а BBJ — около $80 млн.

Макаров удачно борется за право вернуться к богатой жизни после ввода санкций в 2022 году. Он в апреле 2022 года обратился к российским властям с просьбой отказаться от российского гражданства и решил оставить себе гражданства Молдавии и Кипра. Великобритания и Австралия в прошлом и нынешнем году сняли с него санкции.

В марте 2024 года стали известны аргументы, которые он приводит суду Канады. Макаров сообщил о страхе за свою жизнь и просил засекретить его заявление об осуждении вторжения России в Украину из-за «реального риска причинения вреда ему и его матери», которая продолжает проживать в России. В подтверждение Макаров приложил публикации от Human Rights Watch. Но суд Канады не поверил Макарову и санкции пока не отменил.

Бизнесмен сделал состояние на операциях с госкомпаниями. В 1990-е он основал газовую компанию «Итера», которая вдруг стала посредником между Туркменистаном и «Газпромом». При этом сами поставки шли по газопроводам, которые контролировала газовая монополия. В то же время в «Итере» работали бывшие и действующие сотрудники «Газпрома». Также в 2013 году «Роснефть» приобрела 49% НГК «Итера» за $2,9 млрд, из которых $1,8 млрд получил Макаров. После продажи бизнеса он создал холдинг Areti International со штаб-квартирой в Швейцарии. Бизнесмен входит в пятерку самых состоятельных жителей Кипра и его состояние превышает $2 млрд.

