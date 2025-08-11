Белорус за два дня собрал 100 кг лисичек 3 11.08.2025, 16:11

1,600

Фото: Nitr / Shutterstock.com

Потребовалась садовая тачка, чтобы перевезти весь «улов».

Белорус в TikTok показал, как в реальной жизни выглядит выражение «Лисичек – хоть косой коси».

Мужчина в аккаунте под названием blue_lakes_travel опубликовал ролик, в котором похвастался результатами тихой охоты.

Как отмечает герой видео, за два дня удалось собрать более 100 кг лисичек, однако это не предел. Он зовет людей на помощь – «не хватает рук».

В это легко верится, ведь рядом с авто грибы лежат в корзинах, ящиках и даже картонных коробках. Кроме того, потребовалась садовая тачка, чтобы перевезти весь «улов».

Ролик был снят 8 августа, а локацию можно вычислить из названия страницы – Голубые озера, которые располагаются на территории Мядельского и Поставского районов.

Видео за два дня посмотрели более 200 тыс. раз. Одни пользователи удивляются такому «урожаю» и обвиняют авторов в жадности, а другие, напротив, считают, что таким способом мужчина из ролика зарабатывает. Грибы принимают многие лесхозы по всей стране.

Некоторые посчитали такой ролик спланированной рекламной акцией, чтобы привлечь туристов на Голубые озера.

Неизвестно, так ли это, однако многие отмечают, что уже собираются посетить указанную локацию в ближайший уик-энд.

