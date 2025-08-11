Это не Мюнхен 1 Дмитрий Чернышев

Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС.

Не очень сложно предсказать, чем закончатся переговоры на Аляске.

Это могут быть только предварительные переговоры. Сама концепция «два больших дяди договорятся между собой, а все остальные будут делать так, как они решат» не работает. Это не Мюнхен и не «выборы» президента России, на которых договаривались Путин с Медведевым. Есть Украина и есть Европа.

Максимум, на который может пойти Украина тактически:

– Остановка войны и замораживание боевых действий по линии фронта.

Но!

– Никакого признания захваченных территорий.

– Никакого «отложенного статуса». Ни на 49, ни на 99 лет.

– Никакого снятия санкций.

– Ни сантиметра украинской земли на правом берегу Днепра. Вообще никакого «обмена» территориями (это значит – отдать Путину в рабство граждан Украины).

– Никакого разоружения и «денацификации» Украины.

– Немедленный возврат всех пленных и похищенных украинских детей.

– Возможность всем украинцам, находящимся на захваченных территориях, вернуться в Украину.

– Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС. Это не его собачье дело.

А стратегически цели Украины остаются теми же:

– Возврат границ 1991 года.

– Выплата Россией репараций за всё, разрушенное и уничтоженное ею.

– Суд над российскими пропагандистами, организаторами войны и военными, совершившими преступления.

Стратегические цели будут достигнуты после крушения путинского режима. Скорее всего мирным путём – Россия сама вернёт всё захваченное ею, сама выдаст военных преступников и сама согласится на выплату репараций. А сколько лет она их будет платить – 49 или 99, решится на переговорах.

Лучшее, что может сделать Трамп на Аляске – арестовать Путина и передать его Международному трибуналу.

Дмитрий Чернышев, Telegram

