Это не Мюнхен1
- Дмитрий Чернышев
- 11.08.2025, 16:26
- 2,188
Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС.
Не очень сложно предсказать, чем закончатся переговоры на Аляске.
Это могут быть только предварительные переговоры. Сама концепция «два больших дяди договорятся между собой, а все остальные будут делать так, как они решат» не работает. Это не Мюнхен и не «выборы» президента России, на которых договаривались Путин с Медведевым. Есть Украина и есть Европа.
Максимум, на который может пойти Украина тактически:
– Остановка войны и замораживание боевых действий по линии фронта.
Но!
– Никакого признания захваченных территорий.
– Никакого «отложенного статуса». Ни на 49, ни на 99 лет.
– Никакого снятия санкций.
– Ни сантиметра украинской земли на правом берегу Днепра. Вообще никакого «обмена» территориями (это значит – отдать Путину в рабство граждан Украины).
– Никакого разоружения и «денацификации» Украины.
– Немедленный возврат всех пленных и похищенных украинских детей.
– Возможность всем украинцам, находящимся на захваченных территориях, вернуться в Украину.
– Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС. Это не его собачье дело.
А стратегически цели Украины остаются теми же:
– Возврат границ 1991 года.
– Выплата Россией репараций за всё, разрушенное и уничтоженное ею.
– Суд над российскими пропагандистами, организаторами войны и военными, совершившими преступления.
Стратегические цели будут достигнуты после крушения путинского режима. Скорее всего мирным путём – Россия сама вернёт всё захваченное ею, сама выдаст военных преступников и сама согласится на выплату репараций. А сколько лет она их будет платить – 49 или 99, решится на переговорах.
p.s.
Лучшее, что может сделать Трамп на Аляске – арестовать Путина и передать его Международному трибуналу.
Дмитрий Чернышев, Telegram