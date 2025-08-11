закрыть
11 августа 2025, понедельник, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Это не Мюнхен

1
  • Дмитрий Чернышев
  • 11.08.2025, 16:26
  • 2,188
Это не Мюнхен

Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС.

Не очень сложно предсказать, чем закончатся переговоры на Аляске.

Это могут быть только предварительные переговоры. Сама концепция «два больших дяди договорятся между собой, а все остальные будут делать так, как они решат» не работает. Это не Мюнхен и не «выборы» президента России, на которых договаривались Путин с Медведевым. Есть Украина и есть Европа.

Максимум, на который может пойти Украина тактически:

– Остановка войны и замораживание боевых действий по линии фронта.

Но!

– Никакого признания захваченных территорий.

– Никакого «отложенного статуса». Ни на 49, ни на 99 лет.

– Никакого снятия санкций.

– Ни сантиметра украинской земли на правом берегу Днепра. Вообще никакого «обмена» территориями (это значит – отдать Путину в рабство граждан Украины).

– Никакого разоружения и «денацификации» Украины.

– Немедленный возврат всех пленных и похищенных украинских детей.

– Возможность всем украинцам, находящимся на захваченных территориях, вернуться в Украину.

– Кремль вообще не будет решать – вступать ли Украине в НАТО или в ЕС. Это не его собачье дело.

А стратегически цели Украины остаются теми же:

– Возврат границ 1991 года.

– Выплата Россией репараций за всё, разрушенное и уничтоженное ею.

– Суд над российскими пропагандистами, организаторами войны и военными, совершившими преступления.

Стратегические цели будут достигнуты после крушения путинского режима. Скорее всего мирным путём – Россия сама вернёт всё захваченное ею, сама выдаст военных преступников и сама согласится на выплату репараций. А сколько лет она их будет платить – 49 или 99, решится на переговорах.

p.s.

Лучшее, что может сделать Трамп на Аляске – арестовать Путина и передать его Международному трибуналу.

Дмитрий Чернышев, Telegram

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников