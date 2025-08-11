Ученые заявили, что вывели первый белорусский сорт винограда для сухого вина

Ученые заявили, что вывели первый белорусский сорт винограда для сухого вина6
- 11.08.2025, 16:41
В НАН обещают сделать Брестскую и Гомельскую области «винными регионами».
Белорусские учёные вывели собственный сорт винограда, пригодного для производства сухого вина. Подробности проекта раскрыл директор института Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов, пишет Telegraf.news.
В репортаже гостелеканала «Первый информационный» Таранов показал опытные образцы винограда для технической переработки. Первый сорт под рабочим названием «Ларец», из которого в перспективе могут начать делать белорусское сухое вино, уже передали на государственное сортоиспытание.
По словам Таранова, новый сорт уже хорошо зарекомендовал себя — благополучно пережил непростые погодные условия весны 2025 года с майскими заморозками, продемонстрировал устойчивость к болезням, а урожайность сорта в условиях белорусского климата составила порядка 2-3 кг с куста.
При этом специалист подчеркнул, что белорусский виноград, выращенный далеко не в каждом регионе страны сможет демонстрировать достаточно высокую урожайность и «продуктивный потенциал», пригодный для промышленного производства. Наиболее перспективными «винными» регионами Таранов назвал Брестскую и Гомельскую области.