Какое оружие Азербайджан может дать Украине в случае отмены эмбарго

11.08.2025, 16:50

2,130

Анализ экспертов.

СМИ распространяют информацию о том, что Азербайджан рассматривает возможность снятия эмбарго на поставки оружия Украине. В Defense Express рассказали, какое вооружение могла бы получить наша страна.

Издание caliber.az со ссылкой на собственные источники писало о том, что Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана в Украине. Речь идёт о вооружении, которое находится в арсенале Баку.

В Defense Express отметили, что прежде всего Азербайджан мог бы передать Украине оружие, унаследованное от СССР или закупленное позже у России, Беларуси или Украины.

В издании считают, что в случае снятия эмбарго есть высокая вероятность того, что Украина могла бы получить САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Также в арсенале Баку есть 2С19 «Мста-С» и 2С7 «Пион», но маловероятно, что их передадут Украине.

Не исключается и передача прицепной артиллерии Д-20, Д-30 и «Гиацинт-Б». Они сейчас применяются подразделениями Сил обороны Украины, а Азербайджан мог бы заменить их сербскими САУ Nora B и чешскими Dita.

В издании добавили, что у Азербайджана также есть 120 единиц БМ-21 «Град», 30 единиц чешского аналога RM-70 и около 30–40 единиц БМ-30 «Смерч». Журналисты напомнили, что сейчас Баку активно покупает турецкие аналоги, чтобы избавиться от российского и советского вооружения.

