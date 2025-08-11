Какое оружие Азербайджан может дать Украине в случае отмены эмбарго

Какое оружие Азербайджан может дать Украине в случае отмены эмбарго1
- 11.08.2025, 16:50
- 2,130
Анализ экспертов.
СМИ распространяют информацию о том, что Азербайджан рассматривает возможность снятия эмбарго на поставки оружия Украине. В Defense Express рассказали, какое вооружение могла бы получить наша страна.
Издание caliber.az со ссылкой на собственные источники писало о том, что Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине, если Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана в Украине. Речь идёт о вооружении, которое находится в арсенале Баку.
В Defense Express отметили, что прежде всего Азербайджан мог бы передать Украине оружие, унаследованное от СССР или закупленное позже у России, Беларуси или Украины.
В издании считают, что в случае снятия эмбарго есть высокая вероятность того, что Украина могла бы получить САУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». Также в арсенале Баку есть 2С19 «Мста-С» и 2С7 «Пион», но маловероятно, что их передадут Украине.
Не исключается и передача прицепной артиллерии Д-20, Д-30 и «Гиацинт-Б». Они сейчас применяются подразделениями Сил обороны Украины, а Азербайджан мог бы заменить их сербскими САУ Nora B и чешскими Dita.
В издании добавили, что у Азербайджана также есть 120 единиц БМ-21 «Град», 30 единиц чешского аналога RM-70 и около 30–40 единиц БМ-30 «Смерч». Журналисты напомнили, что сейчас Баку активно покупает турецкие аналоги, чтобы избавиться от российского и советского вооружения.