Историческое соглашение: появился текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией 11.08.2025, 17:05

1,040

Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян

Лидеры двух стран подписали его в США.

МИД Азербайджана опубликовал текст мирного соглашения с Арменией, парафированный министрами иностранных дел 8 августа. Документ состоит из 17 пунктов. Для вступления в силу его должны подписать лидеры стран и ратифицировать парламенты обеих стран, пишет РБК.

В соглашении говорится, что стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. Международными границами считаются границы республик при СССР.

В соответствии с этим стороны подтверждают, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать никаких подобных претензий в будущем. Армения и Азербайджан обязуются провести переговоры для заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы.

Также Баку и Ереван обязуются не размещать вдоль общей границы силы какой-либо третьей стороны, а в ожидании демаркации общей границы они должны осуществить «взаимосогласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной области, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных регионах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com