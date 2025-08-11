закрыть
11 августа 2025, понедельник, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Историческое соглашение: появился текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией

  • 11.08.2025, 17:05
  • 1,040
Историческое соглашение: появился текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Никол Пашинян

Лидеры двух стран подписали его в США.

МИД Азербайджана опубликовал текст мирного соглашения с Арменией, парафированный министрами иностранных дел 8 августа. Документ состоит из 17 пунктов. Для вступления в силу его должны подписать лидеры стран и ратифицировать парламенты обеих стран, пишет РБК.

В соглашении говорится, что стороны признают и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга. Международными границами считаются границы республик при СССР.

В соответствии с этим стороны подтверждают, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать никаких подобных претензий в будущем. Армения и Азербайджан обязуются провести переговоры для заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы.

Также Баку и Ереван обязуются не размещать вдоль общей границы силы какой-либо третьей стороны, а в ожидании демаркации общей границы они должны осуществить «взаимосогласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной области, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных регионах».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников