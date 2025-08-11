Белоруска нашла в лесу под Витебском «зуб дьявола» 11.08.2025, 17:26

Как он выглядит?

9 августа заместительница руководителя Суражского лесхоза в Витебском районе Лилия Красовская вместе с семьей во время прогулки в лесу нашла редкий для Беларуси гриб — «зуб дьявола», или Гиднеллум Пека. В северном регионе страны его заметили впервые, пишет «СБ — Беларусь сегодня».

Гриб сразу бросился в глаза из-за белой шляпки с ярко-красными каплями, которые образуются в процессе гутации. Эти капли содержат пигмент атраментин с антибактериальными свойствами.

Гриб несъедобен из-за своей сильной горечи, но он не ядовит; в народной медицине его настой используют, например, при лечении синяков.

Гиднеллум Пека растет преимущественно в кислой почве хвойных и смешанных лесов, чаще всего в Северной Америке и Европе, значительно реже в Азии. В Беларуси встречается очень редко, поэтому каждая находка интересует и грибников, и ученых.

Кроме того, в тот же день семья увидела и сфотографировала еще один редкий экземпляр с характерной коричневой полой ножкой — каштановый гриб. Раньше он высоко ценился за вкусовые качества, особенно в сушеном виде, а сейчас относится к краснокнижным.

