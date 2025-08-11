Хорватия продолжит отправлять свои танки M-84 в Украину 11.08.2025, 17:28

Киев получит десятки единиц модернизированной техники.

Украина, умело превращающая даже технику из вторых рук в грозную силу на поле боя, в перспективе получит весомое подкрепление — 30 танков M-84 и столько же боевых машин пехоты M-80A, которые пообещала передать Хорватия, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Передача техники была согласована в октябре прошлого года в рамках обмена с Германией. Загреб отправляет старые машины в Киев, а взамен получает от Берлина 50 новейших Leopard 2A8, начиная с 2027 года.

31 июля в Хорватию прибыли первые два танка Leopard 2A4HRV — старые немецкие модели, которые будут использоваться лишь для подготовки экипажей. Боеготовность они не обеспечат, и пока неизвестно, когда M-84 отправятся в Украину.

Сообщалось, что в декабре часть M-84 отправили в Германию на модернизацию перед передачей Киеву.

M-84 — югославская лицензионная версия советского Т-72М1, принятая на вооружение в 1984 году. Танки получили улучшенную систему управления огнем и усиленную броню, активно применялись в войнах на Балканах. Сегодня они остаются на вооружении Хорватии, Сербии, Словении, а также эксплуатировались в Кувейте и Ираке.

Таким образом, Киеву, которому требуется любая доступная бронетехника, вероятно, придется еще подождать хорватские M-84.

