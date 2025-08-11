Лукашенко оказался лишним
- 11.08.2025, 17:36
Почему диктатору не выгоден саммит на Аляске.
Саммит на Аляске может приблизить перемирие. Но в этом будет заслуга не столько президента США Дональда Трампа, сколько истощенные ресурсы России, которых не хватает на войну. Спринтерский забег превратился в марафонскую дистанцию, на которой 70-летние старцы и живущая за счёт нефтяной ренты и кражи вчерашних технологий страна, не могут долго функционировать, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Перемирие зафиксирует новые разделительные линии в Европе. Достаточно четко, но вряд ли надолго. Такое уже случалось после Второй мировой войны и после развала CCCР. Сейчас время для новых договоренностей, которые в этот раз не совпадают с международными границами.
В этих условиях многовекторный Лукашенко просто лишний.
В его интересах — сорвать саммит, на который его не зовут. И не только в его. Заинтересованных среди тех, кого по разным причинам не будет за столом, много.
Для срыва нужна провокация под чужим флагом против стран-соседок. Самое простое решение, опробованное ранее, — дроны. Хотя, как показывает реакция Литвы или Польши, это слабовато и недостаточно для чего-то более серьезного, чем озабоченность или недовольство.
Обратим внимание, что дроны или любой другой инструмент для провокации, в зависимости от ситуации «могут резко менять флаг» уже в процессе или даже пост-фактум. Все это было уже в 2020-м году. Возможно повторение.
Лукашенко саммит, на котором его нет, не нужен. Потому что после саммита не нужен будет синепалый.