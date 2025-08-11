закрыть
11 августа 2025, понедельник, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министры ЕС обсудят саммит Путина и Трампа

  • 11.08.2025, 17:47
Министры ЕС обсудят саммит Путина и Трампа

Брюссель выразил обеспокоенность отсутствием Украины на переговорах.

Министры иностранных дел Европейского союза проводят видеоконференцию, чтобы обсудить предстоящую встречу Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу на Аляске, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Встреча между Путиным и Трампом вызвала волну критики в Европе, поскольку Киев и европейские страны настаивают, что любые переговоры по завершению войны должны проходить с участием Украины. Конфликт начался в феврале 2022 года с полномасштабного вторжения России.

Министры из Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что «путь к миру в Украине не может быть проложен без Украины» и призвали Трампа усилить давление на Москву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите. Решения без участия Киева недопустимы и что переговоры возможны только при соблюдении режима прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон работает над организацией встречи между Трампом, Путиным и Зеленским для обсуждения прекращения конфликта.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые соглашения между США и Россией должны включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности всей Европы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников