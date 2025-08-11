Министры ЕС обсудят саммит Путина и Трампа
- 11.08.2025, 17:47
Брюссель выразил обеспокоенность отсутствием Украины на переговорах.
Министры иностранных дел Европейского союза проводят видеоконференцию, чтобы обсудить предстоящую встречу Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу на Аляске, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
Встреча между Путиным и Трампом вызвала волну критики в Европе, поскольку Киев и европейские страны настаивают, что любые переговоры по завершению войны должны проходить с участием Украины. Конфликт начался в феврале 2022 года с полномасштабного вторжения России.
Министры из Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что «путь к миру в Украине не может быть проложен без Украины» и призвали Трампа усилить давление на Москву.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите. Решения без участия Киева недопустимы и что переговоры возможны только при соблюдении режима прекращения огня.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон работает над организацией встречи между Трампом, Путиным и Зеленским для обсуждения прекращения конфликта.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые соглашения между США и Россией должны включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности всей Европы.