Министры ЕС обсудят саммит Путина и Трампа 11.08.2025, 17:47

Брюссель выразил обеспокоенность отсутствием Украины на переговорах.

Министры иностранных дел Европейского союза проводят видеоконференцию, чтобы обсудить предстоящую встречу Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу на Аляске, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Встреча между Путиным и Трампом вызвала волну критики в Европе, поскольку Киев и европейские страны настаивают, что любые переговоры по завершению войны должны проходить с участием Украины. Конфликт начался в феврале 2022 года с полномасштабного вторжения России.

Министры из Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Финляндии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что «путь к миру в Украине не может быть проложен без Украины» и призвали Трампа усилить давление на Москву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите. Решения без участия Киева недопустимы и что переговоры возможны только при соблюдении режима прекращения огня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон работает над организацией встречи между Трампом, Путиным и Зеленским для обсуждения прекращения конфликта.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула, что любые соглашения между США и Россией должны включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности всей Европы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com