Потрясающе

  • Денис Казанский
  • 11.08.2025, 18:10
  • 6,332
Сначала они превратили Донбасс в клоаку, а теперь пугают ею своих же граждан.

Российская пропаганда теперь использует Донбасс как пугало для россиян, чтобы на примере Донецка и Луганска показывать, что жизнь в России не так уж и плоха.

Военкор Коц призывает жителей РФ не жаловаться на перебои с авиасообщением и интернетом и потерпеть. Говорит: в Донецке вообще живут 11 лет без самолетов, без воды и нормального интернета, и ничего.

Сначала они превратили Донбасс в клоаку, а теперь пугают ею своих же граждан. Потрясающе.

Денис Казанский

