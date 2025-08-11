Потрясающе2
- Денис Казанский
- 11.08.2025, 18:10
- 6,332
Сначала они превратили Донбасс в клоаку, а теперь пугают ею своих же граждан.
Российская пропаганда теперь использует Донбасс как пугало для россиян, чтобы на примере Донецка и Луганска показывать, что жизнь в России не так уж и плоха.
Военкор Коц призывает жителей РФ не жаловаться на перебои с авиасообщением и интернетом и потерпеть. Говорит: в Донецке вообще живут 11 лет без самолетов, без воды и нормального интернета, и ничего.
Сначала они превратили Донбасс в клоаку, а теперь пугают ею своих же граждан. Потрясающе.
Денис Казанский Telegram