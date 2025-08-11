В Эстонии прошел второй съезд белорусских ученых Европы
В Эстонии состоялся второй съезд белорусских ученых «Большой Воз», участие в котором приняли более двадцати исследователей из Польши, Швейцарии, Германии, Литвы, Франции, Италии, Великобритании и Эстонии.
В программе были научные доклады, неформальные дискуссии и технические воркшопы. Белорусские учёные обсуждали проблемы в эмиграции, возможности создания проектов гражданской науки и вопросы этики в исследованиях. Отдельный блок был посвящен созданию и развитию белорусскоязычных STEM-проектов, передает «Еврорадио».
Своей целью организаторы ставят создание пространства для белорусских ученых, разбросанных по миру, чтобы запускать совместные образовательные и исследовательские проекты.
— Это стратегический инструмент для сохранения и развития белорусского интеллектуального и технологического потенциала за пределами страны, универсальная площадка для обсуждения инноваций, междисциплинарного сотрудничества и укрепления единства белорусского академического сообщества, — отмечают организаторы.
На съезде были представители таких дисциплин, как клеточная биология, археология и археогенетика, геномика, астрофизика, органическая химия, материаловедение, социальная экология
Съезд организовало Объединение белорусских сообществ Эстонии при поддержке агентства ESTDEV.