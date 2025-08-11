Почему Трамп и Путин выбрали «неудобную» Аляску для встречи 6 11.08.2025, 18:20

3,636

Многочасовой перелет для каждого.

Хотя Аляска является ближайшей к России частью США и расстояние между материковыми частями двух стран здесь достигает около 88 км, для участия в саммите 15 августа и Владимиру Путину, и Дональду Трампу придется совершить многочасовые перелеты. Так почему же встречи выбрали именно Аляску?

Ответить на этот вопрос попытался журналист The Guardian Дэн Саббах, работающий в Киеве.

В своей статье он напоминает, что советник Путина по иностранным делам Юрий Ушаков назвал Аляску «вполне логичным» местом для проведения саммита, «как будто перемахнуть через разделяющий страны Берингов пролив — это совершить обычное путешествие». И хотя расстояние между материковой частью США и России здесь действительно составляет около 88 км, это примерно девятичасовой перелет из Москвы в Анкоридж, крупнейший город Аляски. Даже для Трампа, который полетит из Вашингтона на самолете Air Force One, путешествие займет не намного меньше восьми часов. Поэтому Аляска — это логистически неудобное место для обеих сторон, что свидетельствует о том, что на выбор локации повлияли другие факторы, констатирует The Guardian.

Журналист издания называет несколько таких факторов. Во-первых, этот отдаленный штат расположен далеко от Украины и ее европейских союзников, что грозит отодвинуть их на второй план. Хотя Трамп — по крайней мере в теории — кажется открытым для возможного участия президента Украины Владимира Зеленского во встрече, «трудно представить, что Путин будет столь же гостеприимным». Ведь высшим вознаграждением для российского диктатора в итоге стал именно шанс частной встречи с хозяином Белого дома — относительно санкций, торговли, влияния НАТО в Европе и т. д. Все эти темы переговоров выходят далеко за рамки его стремлений доминирования в Украине, напоминает автор публикации.

Кроме того, Аляска является безопасным местом для визита российского диктатора. Путина до сих пор разыскивает Международный уголовный суд, который более двух лет назад выдал ордер на его арест по обвинению в военных преступлениях, связанных с принудительной депортацией детей из Украины в Россию. Однако ни Россия, ни США не признают юрисдикцию этого суда. Также нет никаких недружественных стран, которые Путину пришлось бы пересекать, учитывая эту угрозу. Ведь лететь через «макушку» земного шара для него значительно проще, чем через другие страны, где могли возникнуть сложности — включая путешествие в Стамбул через Черное море.

Исторический опыт также свидетельствует, что саммиты США-Россия или США-СССР чаще всего действительно проводили «в более прохладных местах, что в определенной степени отражает более северное расположение обеих стран», напоминает The Guardian. Самой заметной была встреча в Хельсинки в 2018 году. Тогда, когда Трамп и Путин в последний раз встречались в столице Финляндии, лидер США заявил, что доверяет Путину больше, чем собственным разведывательным службам, когда речь шла об обвинениях во вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

А те, кто помнит времена холодной войны, могут вспомнить саммит в Рейкьявике 1986 года, где Рональд Рейган и Михаил Горбачев обсуждали ликвидацию ядерного оружия, хотя не смогли прийти к полному согласию, пишет The Guardian. Тогда Горбачев хотел, чтобы Рейган отказался от испытаний противоракетной системы космического базирования (была известной под названием «Звездные войны»). Однако тогдашний президент США не согласился на это, и саммит провалился. В 1990-х годах, когда встречи на высшем уровне между двумя странами происходили чаще, Билл Клинтон и Борис Ельцин встречались в Бирмингеме и Шропшире (оба в Англии, Великобритания) в 1998 году, когда Россия только присоединилась к G8.

Впрочем, теперь ядерное разоружение и сотрудничество в пределах — это причудливые отголоски других эпох, пишет Дэн Саббах. Встреча на Аляске 15 августа станет лишь четвертым саммитом США и России с 2010 года. И хотя остается возможным, что переговоры приведут к прекращению огня в Украине, оснований для оптимизма крайне мало, констатирует он. Ведь Россия продолжает вести ожесточенную войну на фронте и в тылу и бомбит украинские города, «пытаясь принудить своего демократического соседа к покорству», резюмирует журналист The Guardian.

«Маловероятно, что Владимир Путин прибудет на Аляску в пятницу [15 августа], чтобы выдвинуть Дональду Трампу территориальное требование относительно 49-го штата, проданного царем Александром II США за 7,2 миллиона долларов в 1867 году», — говорится в статье. Однако Путин явно держит на уме другую «сделку»: попытку убедить Трампа в преимуществах «обмена» украинскими территориями ради того, что он, возможно, согласится на прекращение огня. Этого президент США «отчаянно хочет, но не знает, как достичь», — напоминает The Guardian.

