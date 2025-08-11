«На них уже никто не реагирует» 3 11.08.2025, 18:32

Белорусы рассказали, работает ли сейчас схема пересадки в другие автобусы, чтобы быстрее пройти границу.

На границе между Беларусью и Польшей через пункт пропуска «Брест» продолжают образовываться огромные очереди. По данным Государственного пограничного комитета на 16:00 11 августа 2025 года, в очереди находилось около 2500 автомобилей и 50 автобусов. Раньше очереди были еще больше, пишет BG.Media.

Сотрудники Транспортной инспекции работают в пункте пропуска круглосуточно, чтобы контролировать пассажиропоток и предотвратить незаконные пересадки людей в автобусы, которые часто практикуются, чтобы сократить время ожидания на границе.

Но, по сообщениям белорусов в местных чатах, инспекторы уже не настолько строги, и люди свободно подсаживаются в автобусы в начале очереди за деньги.

Ранее, в конце июля и начале августа, некоторые перевозчики перестали бесплатно пересаживать пассажиров из одного автобуса в другой на границе. Транспортная инспекция усилила контроль, и водители не хотели рисковать штрафами за перевозку пассажиров за деньги.

Однако на прошлой неделе в Гродно состоялась встреча между представителями Транспортной инспекции и международными перевозчиками. Они обсудили проблемы на границе и заявили о намерении бороться с подсадками пассажиров в автобусы в начале очереди.

Но, как видно из последних свидетельств, их борьба пока не принесла большого результата. В воскресенье и понедельник люди активно пересаживались в автобусы, стараясь избегать внимания инспекторов.

Некоторые рассказывали, что обходили их с другой стороны автобусов и даже брали в руки сумки, чтобы не выдавать себя громкими колесами чемоданов. Инспекторы, по мнению пассажиров, уже не вызывают такого внимания и страха, как раньше, так как водители открыто приглашают людей садиться в свои автобусы.

Некоторые белорусы все еще боятся сотрудников Транспортной инспекции, но многие их успокаивают, говоря, что для пассажира, который пересел в автобус за наличные деньги и без билета, никаких санкций нет.

Пассажиры хорошо изучили расписание и место нахождения инспекторов, знают об их пересменках, поэтому планируют пересадки так, чтобы не попасть под их внимание.

Пересадки и подсадки в автобусы значительно сокращают время пересечения границы, так как без них люди могут стоять в очереди сутки и больше. В местных чатах люди сообщают, что если пройти всю очередь пешком или на одном транспорте, то на это уйдет около суток, а через все таможенное и пограничное оформление — больше суток.

Те, кто пересаживался в автобусы, рассказывают, что им удавалось пройти границу за 6—9 часов. Некоторые приводят точные описания своего пути, когда за 50 евро пересели в автобус в начале очереди и быстро прошли пункт пропуска.

Например, одна девушка описала, как в 21:30 подъехала к границе на такси, обошла инспекторов с другой стороны автобусов и нашла свободное место в автобусе, который ехал до Варшавы. Автобус прошел белорусский КПП за несколько часов, а польский — чуть позже, и в итоге в Варшаве был утром следующего дня.

Другие пассажиры также рассказывали о подобных ситуациях, когда им удавалось пересесть и быстрее пройти пограничный контроль.

В пункте пропуска «Брест» сейчас около 30 автобусов и около 15 маршрутных такси, многие из которых стоят там с полуночи или даже дольше. Люди стремятся пересаживаться как можно быстрее, чтобы не проводить долгие часы в очереди.

