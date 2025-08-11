Премьер Индии неожиданно позвонил Зеленскому 1 11.08.2025, 18:45

4,058

Нарендра Моди пообещал укреплять связи с Украиной и ограничить импорт российских энергоносителей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия сохраняет курс на укрепление связей с Украиной и призывает к мирному разрешению войны с Россией. Об этом он рассказал в своем сообщении в Х после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Индия по-прежнему привержена внесению всевозможного вклада в этом направлении, а также дальнейшему укреплению двусторонних связей с Украиной», — заявил Моди.

Зеленский в своем телеграм-канале отметил солидарность Моди с принципом «любые дела, касающиеся Украины, должны решаться с участием Украины».

В сообщении президента Украины говорится, что Моди отметил важность ограничения Индией импорта российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение войны.

Лидеры двух стран договорились о личной встрече в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре текущего года.

