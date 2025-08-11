закрыть
11 августа 2025, понедельник, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Индии неожиданно позвонил Зеленскому

1
  • 11.08.2025, 18:45
  • 4,058
Премьер Индии неожиданно позвонил Зеленскому

Нарендра Моди пообещал укреплять связи с Украиной и ограничить импорт российских энергоносителей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия сохраняет курс на укрепление связей с Украиной и призывает к мирному разрешению войны с Россией. Об этом он рассказал в своем сообщении в Х после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Индия по-прежнему привержена внесению всевозможного вклада в этом направлении, а также дальнейшему укреплению двусторонних связей с Украиной», — заявил Моди.

Зеленский в своем телеграм-канале отметил солидарность Моди с принципом «любые дела, касающиеся Украины, должны решаться с участием Украины».

В сообщении президента Украины говорится, что Моди отметил важность ограничения Индией импорта российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение войны.

Лидеры двух стран договорились о личной встрече в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре текущего года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников