11 августа 2025, понедельник, 19:27
Трамп назвал цель встречи с Путиным

  • 11.08.2025, 19:08
  • 1,708
Трамп назвал цель встречи с Путиным

Президент США сообщил, что он скажет диктатору РФ.

Цель встречи с диктатором России Владимиром Путиным — остановить войну РФ в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я скажу ему: «Вы должны остановить эту войну», — сказал Трамп.

Президент США назвал предстоящую встречу «пробной» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого он позвонит европейским лидерам.

Трамп счел уважительным то, что Путин согласился на встречу в США.

В конечном итоге, говорит американский президент, он хочет организовать встречу лидеров конфликтующих стран — Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома допускает, что в этой встрече может участвовать и он, «если будет нужно».

Во время переговоров по Украине, по словам Трампа, может быть проведен обмен территориями.

Он сказал, что США попытаются вернуть Украине часть территорий, и добавил, что сделка должна быть выгодна обеим сторонам.

