Трамп назвал цель встречи с Путиным
- 11.08.2025, 19:08
Президент США сообщил, что он скажет диктатору РФ.
Цель встречи с диктатором России Владимиром Путиным — остановить войну РФ в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я скажу ему: «Вы должны остановить эту войну», — сказал Трамп.
Президент США назвал предстоящую встречу «пробной» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого он позвонит европейским лидерам.
Трамп счел уважительным то, что Путин согласился на встречу в США.
В конечном итоге, говорит американский президент, он хочет организовать встречу лидеров конфликтующих стран — Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома допускает, что в этой встрече может участвовать и он, «если будет нужно».
Во время переговоров по Украине, по словам Трампа, может быть проведен обмен территориями.
Он сказал, что США попытаются вернуть Украине часть территорий, и добавил, что сделка должна быть выгодна обеим сторонам.