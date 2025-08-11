Трамп назвал цель встречи с Путиным 11.08.2025, 19:08

1,708

Президент США сообщил, что он скажет диктатору РФ.

Цель встречи с диктатором России Владимиром Путиным — остановить войну РФ в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я скажу ему: «Вы должны остановить эту войну», — сказал Трамп.

Президент США назвал предстоящую встречу «пробной» и выразил надежду на конструктивный разговор, после которого он позвонит европейским лидерам.

Трамп счел уважительным то, что Путин согласился на встречу в США.

В конечном итоге, говорит американский президент, он хочет организовать встречу лидеров конфликтующих стран — Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома допускает, что в этой встрече может участвовать и он, «если будет нужно».

Во время переговоров по Украине, по словам Трампа, может быть проведен обмен территориями.

Он сказал, что США попытаются вернуть Украине часть территорий, и добавил, что сделка должна быть выгодна обеим сторонам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com