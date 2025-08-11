В деревне под Борисовом вместе с полем распахали единственную дорогу 11.08.2025, 19:14

Смельчак поехал и застрял.

В деревне Студенка Борисовского района вместе с полем распахали единственную дорогу, по которой дачники добирались до своего участка.

Ситуация вызвала бурю эмоций и возмущений местных жителей, ведь других подъездов к участкам нет, пишет «Минская правда».

«Мы ехали как обычно. А тут смотрим: все перекопано. Машина села, колеса провалились. Кто это сделал? Почему никто не предупредил?» — задалась вопросом жительница деревни.

Один из водителей, проигнорировав состояние земли, решил проскочить по вспаханному участку. Результат был немного предсказуем: машина увязла в рыхлой почве, выехать самостоятельно не удалось. В итоге доставать авто пришлось общими усилиями. Зато удалось подсветить проблему, выложив видео в соцсети.

В отделе землеустройства Борисовского райисполкома объяснили, что дорога проходит по границе земельного участка, принадлежащего ОАО «Мирополье». И в документах есть путаница.

«По публичной кадастровой карте — это сельхозугодья (по границе земельного участка сельхозпредприятия), но по геопорталу — земли под дорогами. Да, она не зарегистрирована как полноценная дорога. Но она числится как земля под транспортные коммуникации.

Мы уже связались с представителями ОАО, они пообещали восстановить дорогу (а там около 500 метров) в течение двух дней, до 15 числа, перед началом посевных работ», — рассказали в исполкоме.

На предприятии, которому принадлежит участок, пообещали восстановить дорогу в ближайшее время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com