В Южно-Китайском море столкнулись два китайских судна 11.08.2025, 19:16

Они преследовали филиппинские.

Во время преследования судна береговой охраны Филиппин (PCG), в Южно-Китайском море столкнулись судно береговой охраны Китая (CCG) и корабль военно-морских сил Китая (PLAN). Об этом 11 августа сообщил в соцсети X пресс-секретарь береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла.

По его информации, произошло два инцидента между китайскими и филиппинскими судами, в одном из которых китайское судно использовало водомет против филиппинского судна MRRV 4406. Инцидент произошел в ходе сопровождения филиппинских рыбаков.

«В другом инциденте произошло столкновение судна береговой охраны Китая №3104 и корабля ВМС PLAN №164», – пишет Тарриэла.

PCG Implements Kadiwa Operation in Bajo de Masinloc and Offers Assistance to CCG Following Maritime Incident



In response to the presence of around 35 Filipino fishing vessels in Bajo de Masinloc, the Philippine Coast Guard (PCG) deployed the BRP Teresa Magbanua and BRP Suluan,… pic.twitter.com/5Hqkye1zli — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 11, 2025

Он рассказал, что катер китайской береговой охраны «совершил рискованный маневр», преследуя филиппинское судно BRP Suluan, и в результате «был получен значительный ущерб носовой части судна CCG, что сделало его непригодным к плаванию».

Тарриэла отметил, что филиппинская береговая охрана помогла китайцам, в том числе извлекла из воды человека и оказала медицинскую помощь экипажу пострадавшего от столкновения судна.

На видео, которые опубликовал представитель PCG, виден момент столкновения двух судов, а также момент прохода одного из них близко к филиппинскому судну.

Государственное китайское агентство «Синьхуа» в сообщении о китайско-филиппинском морском конфликте в районе острова Хуанъяньдао (в КНР его назвали своим) столкновение судов не упоминается.

«CCG в соответствии с действующими законами и правилами приняло необходимые меры по вытеснению нескольких филиппинских судов морской полиции и служебных судов из территориальных вод», – говорится в публикации.

Спикер береговой охраны Китая заявил, что «все действия китайской стороны на месте были профессиональными, стандартизированными и законными».

