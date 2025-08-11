закрыть
11 августа 2025, понедельник, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Южно-Китайском море столкнулись два китайских судна

  • 11.08.2025, 19:16
В Южно-Китайском море столкнулись два китайских судна

Они преследовали филиппинские.

Во время преследования судна береговой охраны Филиппин (PCG), в Южно-Китайском море столкнулись судно береговой охраны Китая (CCG) и корабль военно-морских сил Китая (PLAN). Об этом 11 августа сообщил в соцсети X пресс-секретарь береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла.

По его информации, произошло два инцидента между китайскими и филиппинскими судами, в одном из которых китайское судно использовало водомет против филиппинского судна MRRV 4406. Инцидент произошел в ходе сопровождения филиппинских рыбаков.

«В другом инциденте произошло столкновение судна береговой охраны Китая №3104 и корабля ВМС PLAN №164», – пишет Тарриэла.

Он рассказал, что катер китайской береговой охраны «совершил рискованный маневр», преследуя филиппинское судно BRP Suluan, и в результате «был получен значительный ущерб носовой части судна CCG, что сделало его непригодным к плаванию».

Тарриэла отметил, что филиппинская береговая охрана помогла китайцам, в том числе извлекла из воды человека и оказала медицинскую помощь экипажу пострадавшего от столкновения судна.

На видео, которые опубликовал представитель PCG, виден момент столкновения двух судов, а также момент прохода одного из них близко к филиппинскому судну.

Государственное китайское агентство «Синьхуа» в сообщении о китайско-филиппинском морском конфликте в районе острова Хуанъяньдао (в КНР его назвали своим) столкновение судов не упоминается.

«CCG в соответствии с действующими законами и правилами приняло необходимые меры по вытеснению нескольких филиппинских судов морской полиции и служебных судов из территориальных вод», – говорится в публикации.

Спикер береговой охраны Китая заявил, что «все действия китайской стороны на месте были профессиональными, стандартизированными и законными».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников