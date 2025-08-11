закрыть
11 августа 2025, понедельник
На этих выходных в Беларуси убили на охоте четырех медведей

  • 11.08.2025, 19:18
Для получения права на охоту в стране проводят розыгрыши.

На прошлых выходных, 9-10 августа, на территории Беларуси застрелили сразу четырех медведей. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Четыре медведя были убиты в Докшицком, Глубокском, Витебском и Городокском охотничьих хозяйствах.

«Каждый из охотников по праву может гордиться своим трофеем. Поздравляем всех охотников с удачными выстрелами и желаем новых достижений в будущем», — отметили в БООР.

Для розыгрыша в этом году осталось еще 9 разрешений на охоту, для аукциона — 5.

Охота на медведя в Беларуси впервые за долгое время официально открылась 1 июля. Она продлится до 31 декабря.

Первого медведя убили в ночь на 18 июля в Витебском охотничьем хозяйстве.

