Артиллерия ВСУ разгромила россиян на Запорожье
- 11.08.2025, 19:20
Минус пушки и склады БП.
На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли мощный удар по позициям оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.
В результате огневого поражения уничтожена российская пушка 2А65 «Мста-Б», пушка Д-20 и полевой склад боеприпасов, повреждена еще одна «Мста-Б» и уничтожена взлетно-посадочная площадка для дронов.
«Каждый точный выстрел наших пушкарей - это минус вражеская пушка и плюс спасенные жизни украинцев. Последние дни в очередной раз доказали: совместная работа, меткость и решительность - залог того, что российское вооружение в конце концов превращается в сплошное пепелище», - говорится в сообщении.