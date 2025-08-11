Артиллерия ВСУ разгромила россиян на Запорожье 11.08.2025, 19:20

Минус пушки и склады БП.

На Запорожском направлении артиллеристы 44-й отдельной бригады имени гетмана Даниила Апостола нанесли мощный удар по позициям оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

В результате огневого поражения уничтожена российская пушка 2А65 «Мста-Б», пушка Д-20 и полевой склад боеприпасов, повреждена еще одна «Мста-Б» и уничтожена взлетно-посадочная площадка для дронов.

«Каждый точный выстрел наших пушкарей - это минус вражеская пушка и плюс спасенные жизни украинцев. Последние дни в очередной раз доказали: совместная работа, меткость и решительность - залог того, что российское вооружение в конце концов превращается в сплошное пепелище», - говорится в сообщении.

