Rheinmetall планирует удвоить производство 155-мм артснарядов в Украине 2 11.08.2025, 19:51

Это позволит концерну ежегодно изготавливать более 300 тысяч снарядов.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен удвоить объемы производства 155-мм артиллерийских снарядов на новом заводе в Украине, который сейчас строится. Это позволит ежегодно изготавливать более 300 тысяч снарядов.

Об этом в понедельник, 11 августа, сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер во время презентации финансового отчета за полугодие.

Изначально на заводе планировалось производить более 150 тысяч снарядов в год, но по просьбе украинских властей было принято решение увеличить мощности.

Паппергер также рассказал о трудностях, с которыми компания сталкивается при реализации этого плана, в частности нехватка украинских средств и бюрократические преграды, которые замедляют строительство завода.

Первый завод Rheinmetall уже функционирует в Украине в рамках совместного предприятия с Укроборонпромом. Всего в планах — строительство четырех заводов на территории Украины.

26 октября 2024 года директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что первый завод компании уже функционирует в Украине, а второй готовится к запуску.

Rheinmetall — крупный немецкий оборонный концерн, который производит боеприпасы и военную технику, в том числе для Украины. В октябре 2023 года концерн создал совместное предприятие с украинской оборонной промышленностью.

26 марта 2024 года Rheinmetall получил финансовую помощь от Европейского Союза в размере 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов. 3 мая глава Rhainmetall Армин Паппергер призвал увеличить военные расходы. Он считает, что западный мир не готов к конвенциональной войне.

