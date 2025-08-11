Белорус покорил TikTok целым полем аистов 2 11.08.2025, 20:08

1,764

Видео.

Белорус покорил TikTok целым полем аистов, набрав более 177,8 тысячи просмотров.

Вероятно, мужчина работает в поле. Он подчеркивает, что никогда не видел такого количества аистов. По словам белоруса, птицы на поле и спереди, и сзади. Видео уже успело набрать 177,8 тысячи просмотров. Кроме того, его активно комментируют пользователи – 1022.

«Собираются на вылет!!! Вернитесь только к нам, в следующем году, все вместе, дружненько!!!» - написал один из пользователей.

Еще одна из пользовательниц написала, что такое поле можно увидеть только в Беларуси.

