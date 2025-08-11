На Браславских озерах перевернулась яхта 1 11.08.2025, 20:18

1,526

На судне находились три человека.

Яхта перевернулась на озере Дривяты в Браславском районе Витебской области. Как сообщили в ОСВОДе, ЧП произошло вечером в воскресенье, 10 августа 2025 года.

Яхту на прокат компания из трех человек взяла в одном из спортивных клубов. Судно отправилось в плавание, когда оно уже возвращалось к берегу – до него оставалось чуть более одного километра – яхта перевернулась. Причина – сильный ветер.

К счастью, трагедии удалось избежать, сотрудники ОСВОДа спасли мужчину 1988 года рождения, молодого человека 2008 года рождения, а также девушку 1993 года рождения. Все они были оперативно доставлены на берег. Помощь медиков им не понадобилась, добавим, что все находившиеся на яхте, были экипированы спасательными жилетами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com