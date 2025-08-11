Зеленский: Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира 4 11.08.2025, 20:22

Но такой мир должен быть стойким.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть реальный шанс достичь мира с Россией. Но такой мир должен быть стойким.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Президент проинформировал наследного принца о контактах с партнерами и дипломатической работе для завершения войны. Коммуникация с лидерами продолжается круглосуточно.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина и Саудовская Аравия видят опасность в любых решениях, которые могут быть приняты без Украины и Европу. Зеленский рассказал, что Мухаммад бин Салман Аль Сауд выразил четкую поддержку такой позиции, а также заявил о готовности приложить усилия ради мира. Команды Украины и Саудовской Аравии будут координировать все необходимые усилия.

Также во время переговоров затрагивалась тема совместных проектов, которые, как отметил украинский президент, «дадут двум странам больше силы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com