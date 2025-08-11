закрыть
Зеленский: Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира

4
  • 11.08.2025, 20:22
Но такой мир должен быть стойким.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть реальный шанс достичь мира с Россией. Но такой мир должен быть стойким.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Президент проинформировал наследного принца о контактах с партнерами и дипломатической работе для завершения войны. Коммуникация с лидерами продолжается круглосуточно.

«Сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и стойким, а безопасность - гарантированной. Это важно не только для Украины - для каждой европейской страны», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина и Саудовская Аравия видят опасность в любых решениях, которые могут быть приняты без Украины и Европу. Зеленский рассказал, что Мухаммад бин Салман Аль Сауд выразил четкую поддержку такой позиции, а также заявил о готовности приложить усилия ради мира. Команды Украины и Саудовской Аравии будут координировать все необходимые усилия.

Также во время переговоров затрагивалась тема совместных проектов, которые, как отметил украинский президент, «дадут двум странам больше силы».

Написать комментарий 4

