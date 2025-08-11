Belavia открывает новый маршрут
- 11.08.2025, 20:28
Тропическая Азия станет ближе и дешевле.
Belavia расширяет свою чартерную программу. Осенью белорусы смогут напрямую летать из Минска во Вьетнам. Рассказываем подробности.
Вьетнам – нынче одно из модных направлений. Белорусы летают в этом страну в основном через Москву. На дорогу уходит более 20 часов. С 12 октября все изменится.
Национальный авиаперевозчик начнет выполнять чартерную программу во Вьетнам на остров Фукуок.
В Belavia объяснили, почему выбрали именно это место для полетов: «Тропический климат с пляжами мирового уровня, водопады, коралловые рифы, жемчужные фермы, рыбацкие деревни и закаты, которые хочется фотографировать бесконечно».
Привлекает белорусов и вьетнамская кухня: суп фо, блинчики бань-сео, свежие морепродукты и знаменитый кофе с яйцом.
По информации туроператора «АЭРОБЕЛСЕРВИС», минимальная стоимость пакета на двоих составляет около $2900. Это трехзвездочный отель, тип питания – завтраки, 11+1 ночей. Есть путевки и подороже. Например, пятизвездочная гостиница Novotel Phu Quoc обойдется в $3421. Из питания также лишь завтраки.
Известно, что чартеры будут летать 1 раз в 10–11 дней. Для путешествий во Вьетнам используют Airbus A330-200.
Напомним, с 30 января 2025 года начало действовать межправительственное соглашение о безвизовом режиме для жителей Беларуси и Вьетнама.
Теперь граждане обеих стран, имеющие обычные паспорта, могут по безвизовому режиму въезжать на 30 дней. Общий же срок пребывания на территории другого государства не должен превышать 90 дней в течение календарного года.