Саратовский НПЗ перестал принимать нефть
- 11.08.2025, 20:39
НПЗ остановился после атаки дронов.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки украинских БпЛА остановил прием нефти. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 11 августа, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечается в материале, Саратовский НПЗ имеет мощность для переработки около 140 000 баррелей нефти в сутки. Длительная остановка завода может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке РФ, поскольку сейчас происходит рост спроса на топливо, сообщает агентство.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в ночь на 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате атаки на территории предприятия фиксировали взрывы и пожар.