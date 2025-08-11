закрыть
11 августа 2025, понедельник
Саратовский НПЗ перестал принимать нефть

  • 11.08.2025, 20:39
Саратовский НПЗ перестал принимать нефть

НПЗ остановился после атаки дронов.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод после атаки украинских БпЛА остановил прием нефти. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 11 августа, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечается в материале, Саратовский НПЗ имеет мощность для переработки около 140 000 баррелей нефти в сутки. Длительная остановка завода может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке РФ, поскольку сейчас происходит рост спроса на топливо, сообщает агентство.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что в ночь на 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате атаки на территории предприятия фиксировали взрывы и пожар.

