В Беларуси изменили работу мобильных операторов
- 11.08.2025, 20:41
Лукашенко подписал указ.
Мобильным оператором в Беларуси упростили работу. Лукашенко подписал Указ «О строительстве объектов сотовой связи», сообщается в пресс-службе политика.
Там заявили, что документ подписан в целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг.
Согласно новым законам, будут созданы условия для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования.
Также определят особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.