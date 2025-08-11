В Беларуси изменили работу мобильных операторов 11.08.2025, 20:41

1,428

Лукашенко подписал указ.

Мобильным оператором в Беларуси упростили работу. Лукашенко подписал Указ «О строительстве объектов сотовой связи», сообщается в пресс-службе политика.

Там заявили, что документ подписан в целях развития инфраструктуры сетей электросвязи, внедрения новых технологий, повышения качества и доступности оказываемых услуг.

Согласно новым законам, будут созданы условия для упрощения строительства и обслуживания объектов сотовой подвижной электросвязи, инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения их функционирования.

Также определят особенности приемки таких объектов в эксплуатацию.

