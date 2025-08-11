закрыть
11 августа 2025, понедельник, 21:05
Белоруска с полесским говором стала звездой соцсетей

  • 11.08.2025, 20:48
Видео.

На фестивале фольклора «Мотальскія прысмакі» сняли женщину, рассказывавшую рецепт приготовления леща. Зрителей привлек не только сам рецепт, но и ее красивый полесский говор.

Видео быстро разошлось по соцсетям и собрало много положительных комментариев.

