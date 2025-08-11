Белоруска с полесским говором стала звездой соцсетей
- 11.08.2025, 20:48
Видео.
На фестивале фольклора «Мотальскія прысмакі» сняли женщину, рассказывавшую рецепт приготовления леща. Зрителей привлек не только сам рецепт, но и ее красивый полесский говор.
Видео быстро разошлось по соцсетям и собрало много положительных комментариев.
❤️ Белоруска с полесским говором стала звездой соцсетей— Сharter97.org (@charter_97) August 11, 2025
