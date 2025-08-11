закрыть
11 августа 2025, понедельник, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус продает стодолларовую купюру за 700 рублей

  • 11.08.2025, 21:04
Белорус продает стодолларовую купюру за 700 рублей

Почему так дорого?

На интернет-площадке ay.by появился лот, который оценят коллекционеры или любители нумерологии. На торги выставлена стодолларовая купюра. Она подлинная, а ее владелец хочет получить за нее минимум 700 белорусских рублей. На банкноте, как и положено, изображен Бенджамин Франклин, передает blizko.by.

Ее особенность не в этом. Номер у купюры не обычный — ֫LG38888888B.

«100 долларов с красивым номером для коллекционирования», — так описывает лот его владелец. Торги за необычную купюру будут продолжаться еще 22 дня. На сегодняшний день цена необычной американской «сотки» составляет 700 рублей или по 7 рублей за доллар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников