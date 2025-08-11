Белорус продает стодолларовую купюру за 700 рублей
Почему так дорого?
На интернет-площадке ay.by появился лот, который оценят коллекционеры или любители нумерологии. На торги выставлена стодолларовая купюра. Она подлинная, а ее владелец хочет получить за нее минимум 700 белорусских рублей. На банкноте, как и положено, изображен Бенджамин Франклин, передает blizko.by.
Ее особенность не в этом. Номер у купюры не обычный — ֫LG38888888B.
«100 долларов с красивым номером для коллекционирования», — так описывает лот его владелец. Торги за необычную купюру будут продолжаться еще 22 дня. На сегодняшний день цена необычной американской «сотки» составляет 700 рублей или по 7 рублей за доллар.