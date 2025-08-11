закрыть
11 августа 2025, понедельник, 22:40
На одном белорусском предприятии сотрудники придумали, как меньше работать летом

  11.08.2025, 21:20
  • 4,226
На одном белорусском предприятии сотрудники придумали, как меньше работать летом
Иллюстрационное фото

У их начальника теперь проблемы.

Суд Могилевского района вынес приговор по делу сотрудника одного из коммунальных предприятий, обвиненного во взяточничестве: он брал с работников мзду за прогулы.

Следствие установило, что с июня по сентябрь 2024 года он брал у подчиненных деньги, продукты и другие товары — за то, что закрывал глаза на нарушения трудовой дисциплины, в том числе прогулы. Среди «подарков» были кофе, овощи, алкоголь и наличные. Вину мужчина признал лишь частично.

Суд признал его виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 430 УК) и назначил месяц ареста, штраф в 12 600 рублей и запрет занимать руководящие должности в течение двух лет. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

