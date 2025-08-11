закрыть
11 августа 2025, понедельник
ЕС предоставит Украине 1,6 млрд евро

  • 11.08.2025, 21:24
ЕС предоставит Украине 1,6 млрд евро

Из доходов от российских замороженных активов.

Европейский Союз передаст Украине 1,6 миллиарда евро, полученных из доходов от российских замороженных активов. Об этом сообщили в Европейской Комиссии в понедельник, 11 августа.

В заявлении говорится, что Евросоюз получил так называемые избыточные доходы от замороженных активов Центрального банка России в прошлую пятницу, 8 августа, что уже является третьим переводом ЕС.

В Еврокомиссии отметили, что 90% первых двух траншей предоставлялись на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% — через Ukraine Facility. Однако начиная с третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF.

Как пояснили в Еврокомиссии, ULCM оказывает помощь Украине для погашения кредитов от ЕС и других двусторонних кредиторов. В то же время EPF помогает Украине удовлетворить ее насущные военные и оборонные потребности.

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, преимущественно через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

