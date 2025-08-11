Криштиану Роналду в 40 лет сделал предложение своей девушке Джорджине
- 11.08.2025, 21:41
- 2,420
Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей.
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес сообщила, что они с 40-летним футболистом саудовского «Ан-Насра» и сборной Португалии помолвлены. Родригес опубликовала в Instagram фотографию своей руки с кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.
В комментарии к фотографии Родригес написала: «Да, я хочу. В этой и во всех моих жизнях». Она отметила на фотографии Роналду.
Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает пятерых детей (Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео от суррогатной матери и двух общих дочерей — Алану Мартину и Беллу Эсмеральду).
В июле 2024 года на экскурсии по домашнему спортзалу Роналду впервые назвал Родригес своей женой.
В июне Роналду продлил контракт с «Ан-Насром» до 2027 года.
Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА в составе сборной Португалии. На протяжении карьеры нападающий также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».