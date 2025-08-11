Зеленский: Путин готовится к новым наступлениям

Зеленский: Путин готовится к новым наступлениям3
- 11.08.2025, 21:52
- 1,644
РФ не намерена прекращать боевые действия.
Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению боевых действий, а наоборот - готовится к новым наступлениям. Президент РФ Владимир Путин планирует использовать предстоящую встречу с США как собственную политическую победу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник.
«Сегодня я получил доклад от разведки и военного командования относительно реальных намерений Кремля. Речь идет о подготовке к дальнейшей войне, а не миру. Путин стремится лишь представить встречу с американской стороной как свое достижение и продолжать агрессивные действия», – подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что нет никаких сигналов о подготовке РФ к послевоенному периоду. «Нет ни одного признака, что россияне получили сигналы готовиться к послевоенной ситуации, пока нет. Наоборот, они перемещают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции. Если кто-то готовится к миру, он этого не делает», – подчеркнул президент.
Украина, по его словам, постоянно информирует международных партнеров о реальном состоянии дел на фронте, ходе переговорных процессов и планах России.
Зеленский также анонсировал, что во вторник, 12 августа, будет продолжаться активная дипломатическая работа. «На всех уровнях мы продолжаем взаимодействие с США. В работе задействованы Офис президента, МИД и все, кто необходим для достижения результата», – сказал он.