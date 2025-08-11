До +27°С ожидается в Беларуси во вторник
- 11.08.2025, 22:02
Возможны грозы.
Переменная облачность и до плюс 27 градусов ожидается в Беларуси 12 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник, 12 августа, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами в основном по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет 20-25 градусов тепла, по югу — до плюс 27 градусов.