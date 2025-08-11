ВСУ поразили российский командный пункт в Донецкой области

ВСУ поразили российский командный пункт в Донецкой области2
- 11.08.2025, 22:06
Ликвидирован командир бригады.
Силы обороны Украины поразили пункт управления 85 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 11 августа.
«Силы обороны продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил на временно оккупированной территории Донецкой области», – говорится в сообщении.
Предварительно, в результате удара уничтожены командир бригады с позывным «Днепр» и пять человек оперативного состава.
Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.