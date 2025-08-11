На турнире в Цинциннати теннисисты сыграли эпичный гейм, который длился почти полчаса

На турнире в Цинциннати теннисисты сыграли эпичный гейм, который длился почти полчаса1
Американский теннисист Дженсон Бруксби во втором круге турнира ATP 1000 в Цинциннати одолел француза Артюра Казо со счетом 7:5, 6:1.
Самым ярким моментом матча стал второй гейм второго сета, затянувшийся почти на полчаса.
На подаче Казо соперники разыграли 40 очков, а счет 40:40 повторялся 17 раз. Француз имел 12 геймпойнтов, но ни одного не реализовал, тогда как Бруксби с седьмой попытки совершил брейк.
Второй сет длился 53 минуты, и в итоге американец вышел в третий круг, где встретится с нейтральным теннисистом с российским паспортом Кареном Хачановым.
