На турнире в Цинциннати теннисисты сыграли эпичный гейм, который длился почти полчаса 1 11.08.2025, 22:16

Артюр Казо

Видео.

Американский теннисист Дженсон Бруксби во втором круге турнира ATP 1000 в Цинциннати одолел француза Артюра Казо со счетом 7:5, 6:1.

Самым ярким моментом матча стал второй гейм второго сета, затянувшийся почти на полчаса.

На подаче Казо соперники разыграли 40 очков, а счет 40:40 повторялся 17 раз. Француз имел 12 геймпойнтов, но ни одного не реализовал, тогда как Бруксби с седьмой попытки совершил брейк.

Второй сет длился 53 минуты, и в итоге американец вышел в третий круг, где встретится с нейтральным теннисистом с российским паспортом Кареном Хачановым.

6 balles de break, 17 égalités et 30 min d'échange : Cazaux et Brooksby nous ont livré un jeu complètement fou à Cincinnati 🤯 pic.twitter.com/vfewT1Xdor — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 11, 2025

