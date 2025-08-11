закрыть
11 августа 2025
На турнире в Цинциннати теннисисты сыграли эпичный гейм, который длился почти полчаса

  11.08.2025
На турнире в Цинциннати теннисисты сыграли эпичный гейм, который длился почти полчаса
Артюр Казо

Видео.

Американский теннисист Дженсон Бруксби во втором круге турнира ATP 1000 в Цинциннати одолел француза Артюра Казо со счетом 7:5, 6:1.

Самым ярким моментом матча стал второй гейм второго сета, затянувшийся почти на полчаса.

На подаче Казо соперники разыграли 40 очков, а счет 40:40 повторялся 17 раз. Француз имел 12 геймпойнтов, но ни одного не реализовал, тогда как Бруксби с седьмой попытки совершил брейк.

Второй сет длился 53 минуты, и в итоге американец вышел в третий круг, где встретится с нейтральным теннисистом с российским паспортом Кареном Хачановым.

