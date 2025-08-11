закрыть
Глава МИД Эстонии: Нельзя повторить ошибки 1938 года

Принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии в 1938 году.

Об этом он написал в своем X.

Тсахкна рассказал, какую позицию Таллинна озвучил на понедельничном заседании министров иностранных дел ЕС, где обсуждали в том числе ожидаемую встречу лидеров РФ и США.

«Я подчеркнул, что когда агрессор получает желаемое, это только разжигает его аппетит. Мы не можем повторить ошибки 1938 года, когда умиротворение агрессора привело к более масштабной агрессии. Мы должны твердо выступать против любых изменений границ силой. Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил он.

«Украина должна иметь право выбирать свой путь самостоятельно – в том числе в вопросе членства в НАТО и ЕС», – добавил глава МИД Эстонии.

