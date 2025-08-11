Глава МИД Эстонии: Нельзя повторить ошибки 1938 года 11.08.2025, 22:39

Принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии в 1938 году.

Об этом он написал в своем X.

At today’s EU Foreign Ministers’ meeting, I emphasized that if an aggressor gets what it wants, it only fuels their appetite.



We cannot repeat the mistakes of 1938, when appeasement led to greater aggression. We must stand firm against any forceful changes to borders.



Estonia… pic.twitter.com/b80qtyc3f4 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 11, 2025

Тсахкна рассказал, какую позицию Таллинна озвучил на понедельничном заседании министров иностранных дел ЕС, где обсуждали в том числе ожидаемую встречу лидеров РФ и США.

«Я подчеркнул, что когда агрессор получает желаемое, это только разжигает его аппетит. Мы не можем повторить ошибки 1938 года, когда умиротворение агрессора привело к более масштабной агрессии. Мы должны твердо выступать против любых изменений границ силой. Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил он.

«Украина должна иметь право выбирать свой путь самостоятельно – в том числе в вопросе членства в НАТО и ЕС», – добавил глава МИД Эстонии.

