Глава МИД Эстонии: Нельзя повторить ошибки 1938 года
- 11.08.2025, 22:39
Принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии в 1938 году.
Об этом он написал в своем X.
At today’s EU Foreign Ministers’ meeting, I emphasized that if an aggressor gets what it wants, it only fuels their appetite.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 11, 2025
We cannot repeat the mistakes of 1938, when appeasement led to greater aggression. We must stand firm against any forceful changes to borders.
Estonia… pic.twitter.com/b80qtyc3f4
Тсахкна рассказал, какую позицию Таллинна озвучил на понедельничном заседании министров иностранных дел ЕС, где обсуждали в том числе ожидаемую встречу лидеров РФ и США.
«Я подчеркнул, что когда агрессор получает желаемое, это только разжигает его аппетит. Мы не можем повторить ошибки 1938 года, когда умиротворение агрессора привело к более масштабной агрессии. Мы должны твердо выступать против любых изменений границ силой. Эстония решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявил он.
«Украина должна иметь право выбирать свой путь самостоятельно – в том числе в вопросе членства в НАТО и ЕС», – добавил глава МИД Эстонии.