Генсек Совета Европы посетит Киев
- 12.08.2025, 0:09
Ален Берсе проведет встречу с президентом Украины.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
«В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, который определяет восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права», - отметил Берсе.
Также он прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.
«Когда в пятницу глаза всего мира будут обращены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?» - подчеркнул генсек Совета Европы.
По его словам, «усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения».
«Позиция Совета Европы ясна: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут с участием Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение», - добавил Берсе.