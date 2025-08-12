Генсек Совета Европы посетит Киев 12.08.2025, 0:09

Ален Берсе

Ален Берсе проведет встречу с президентом Украины.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе вскоре посетит Киев и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

«В ближайшие дни я встречусь с президентом Зеленским в Киеве накануне Дня независимости Украины, чтобы продвинуть и укрепить наше сотрудничество в рамках Плана действий, который определяет восстановление Украины в сфере демократии, прав человека и верховенства права», - отметил Берсе.

Также он прокомментировал предстоящие переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, которые состоятся на Аляске 15 августа.

«Когда в пятницу глаза всего мира будут обращены на мирные переговоры на Аляске, перед нами встанет единственный вопрос: будет ли мир в Украине построен на основе справедливости, или будет сформирован путем уступок агрессии?» - подчеркнул генсек Совета Европы.

По его словам, «усилия президента Трампа остановить убийства, не прибегая к уступкам агрессору, заслуживают одобрения».

«Позиция Совета Европы ясна: мир должен быть устойчивым и справедливым - и он должен быть достигнут с участием Украины. Как сказал президент Зеленский, любое соглашение без Киева выльется в мертвое решение», - добавил Берсе.

