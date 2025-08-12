Радослав Сикорский: Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил 12.08.2025, 1:11

Министр иностранных дел Польши заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Об этом информирует Liga.net.

«На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах», - сказал Сикорский.

Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. «Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?» - спросил Сикорский.

Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.

«Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com