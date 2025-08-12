закрыть
12 августа 2025, вторник, 0:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Радослав Сикорский: Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил

  • 12.08.2025, 1:11
Радослав Сикорский: Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил

Министр иностранных дел Польши заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.

Об этом информирует Liga.net.

«На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах», - сказал Сикорский.

Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. «Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?» - спросил Сикорский.

Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.

Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.

«Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели», - подчеркнул он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников