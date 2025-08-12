Радослав Сикорский: Путин уже заключал с Украиной соглашения, которые потом нарушил
- 12.08.2025, 1:11
Министр иностранных дел Польши заявил, что первопричиной войны в Украине является российский империализм.
Об этом информирует Liga.net.
«На самом деле, я даже согласен с россиянами в том, что нужно решать глобальные причины этой войны. И по моему мнению, это - российский империализм, то, что Владимир Путин наделил себя правом решать, кто может, а кто не может быть нацией, и в каких границах», - сказал Сикорский.
Глава польского МИД предупредил, что Путин может нарушить любую договоренность. «Почему вы думаете, что если он заключит новое соглашение, он сдержит слово?» - спросил Сикорский.
Он напомнил, что российский диктатор уже подписывал с Украиной соглашение, которое гарантировало международно признанные границы Украины и которое ратифицировали обе страны в 2004 году.
Дипломат также отметил, что простое перемирие не решит проблему.
«Мы все хотим мира - но это должен быть справедливый мир. А чтобы достичь справедливого мира, мы должны добиться уступок от России. Россия должна ограничить свои военные цели», - подчеркнул он.