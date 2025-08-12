Сколько животных сбили на дорогах Беларуси за год 12.08.2025, 3:00

Под колеса попал и зубр.

Стало известно количество погибших и пострадавших животных на дорогах Беларуси за 2024 год. Статистикой делится «Белдорцентр».

По сравнению с 2023-м показатель вырос на 395 фактов, или на 11,7%. И ровно на столько же число 2023 года больше значения 2022-го.

Специалисты отмечают, что такая печальная тенденция связана с увеличением интенсивности дорожного движения, а также роста поголовья копытных охотничьих животных.

Всего же зафиксировано и установлено 3771 случаев травм или смерти диких животных в результате ДТП. При этом пострадали 3835 охотничьих животных.

Судя по статистике, больше всего пострадала популяция косуль. За год погибли (травмировано) 2504 косули (2264 особи в 2023-м).

Дальше в печальном топе следуют лоси. Их пострадало 1020 (915 в 2023-м).

На третьем месте кабаны. Причем в 2023 году их было сбито больше (136 против 150).

Почти в полтора раза выросло число жертв благородных оленей. Их пострадало 158 особей (против 96).

Кроме того, жертвами стали семь ланей, семь бобров, два пятнистых оленя и даже один зубр. ДТП с символом Беларуси произошло в Каменецком районе.

По информации центра, около 94,3% всех ДТП произошло на автодорогах. На ж/д путях было зарегистрировано 127 случаев.

А вот в населенных пунктах и на дорогах необщего пользования произошло 87 фактов ДТП. В результате них погибли 88 охотничьих животных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com