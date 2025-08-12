Глава МИД Дании предостерег США от договоренностей с Путиным «за спинами» Европы и Украины 12.08.2025, 5:36

Ларс Лёкке Расмуссен

Ларс Лёкке Расмуссен призвал Трампа не заключать соглашение с «дьяволом».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен предостерег Вашингтон от договоренностей с Кремлем о «мирном соглашении» без участия Украины и Европы.

Как сообщают TV2 и DR, об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел стран ЕС 11 августа.

Министр озвучил предостережение в связи с ожидаемыми переговорами лидеров США и РФ на Аляске, на которых ведущей темой должен быть вопрос российско-украинской войны.

«Наш месседж для США – осторожно с тем, чтобы не начать не с той стороны», – сказал Расмуссен.

«Было бы очень обидно, если бы какого-то соглашения достигли «через голову» Европы. Это было бы явно проблемой, если бы Путин и Трамп начали делить страну», – прокомментировал он.

Он также предостерег от «соблазна поверить, что вы можете быстро достичь соглашения с Путиным», потому что это «было бы соглашение с дьяволом».

Расмуссена спросили, считает ли он вероятным сценарий, что Трамп и Путин достигнут какой-то договоренности, которую Европа решит игнорировать и продолжит поддерживать Украину.

«В теории это можно представить, но надеюсь, что этого не будет», – сказал он, добавив, что это была бы плохая ситуация, но он пока не видит смысла подробно думать о таких сценариях.

Министр отметил, что переговоры о прекращении войны следовало бы начинать с договоренности о режиме тишины. «Только тогда можно начинать переговоры о каком-то устойчивом решении», – сказал он.

