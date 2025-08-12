закрыть
12 августа 2025, вторник, 8:18
Что будет после 16 августа

  • Петр Андрющенко
  • 12.08.2025, 7:47
Что будет после 16 августа

Мы находимся в точке X.

The New York Times: Для Путина встреча с Трампом – это возможность не только завершить конфликт в Украине на своих условиях, но и расколоть западный оборонный альянс.

Кратко о том, что писал вчера. Администрация Трампа не просто зашла на тонкий лед, она широким замахом рубит все ветви международной безопасности.

Что будет, если? Что будут делать наши европейские партнеры, если придется выбирать между Украиной и диктатом США? Между безопасностью для себя и надеждами на непредсказуемого и уже ненадежного партнера в виде Трампа?

Вот Польша первая демонстрирует опрометчивые надежды на то, что война закончится и не дойдет до Польши. При границе с Беларусью, которая системно атакует поляков мигрантами. Ну, хоть топливо на самолеты по ночам не будут тратить, ага.

Поэтому мы действительно в точке Х, сопоставимой только с Карибским кризисом.

Что будет после 16 августа, не знает никто. Наверное, это единственный честный прогноз, который может быть сейчас.

Петр Андрющенко, Telegram

