Цены отказались слушаться Лукашенко 1 12.08.2025, 7:55

1,620

Инфляция вышла из-под контроля.

Цены в Беларуси не только правительства слушать не хотят. Они еще и традициям отказываются следовать. В июле годовая инфляция выросла, несмотря на сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Два с половиной года ценового регулирования создали инфляционный навес, который медленно сползает прямо на головы, пишет planbmedia.io.

По данным Белстата, инфляция в годовом выражении на 1 августа выросла до 7,4 процента. Месяц назад рост цен составлял 7,3 процента. Прибавка, вроде бы, небольшая. Можно сказать, даже почти символическая. Но проблема в том, что с учетом сезона ее в принципе не должно быть.

Скажем, год назад рост цен в годовом выражении в июле составлял 5,5 процента, снизившись по сравнению с июнем на 0,3 процентных пункта. Инфляция в месячном выражении тогда составила менее чем символические три сотых процента.

Потому что июль и август – это традиционный сезон низких цен. С одной стороны – отпуска, с другой стороны – сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Скажем, в той же России в июле этого года инфляция в годовом выражении снизилась до 9,02 процента. Причем две последние недели месяца в стране наблюдалась дефляция.

А в Беларуси никакой дефляции не наблюдалась. Благодаря сезонному снижению цен продукты за месяц действительно подорожали всего на две сотых процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,1 процента. Зато услуги подорожали сразу на 0,7. В результате за месяц цены выросли на 0,2 процента, добавив к инфляции в годовом выражении.

Настоящим тестом для белорусской инфляции станет август. Потому что в августе сезонные цены снижаются больше всего. Традиционно август в Беларуси почти всегда был месяцем, когда инфляция сменялась дефляцией.

Но в этом году традиция может быть нарушена. В июле, по данным Нацбанка, цены на сезонные овощи и фрукты были на 14,5 процента выше, чем в июле прошлого года. В общую инфляцию они добавили полпроцента. Год назад сезонные цены, наоборот, способствовали снижению уровня годовой инфляции.

Но в этом году, во-первых, погода подкачала, а во-вторых, в белорусской инфляции накопился слишком большой потенциал. И этот потенциал точно не позволит ей удержаться в установленных правительством рамках в 5,5 процента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com