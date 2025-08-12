Как успешные атаки ВСУ разозлили Путина
- Алексей Копытько
- 12.08.2025, 8:08
Сделать с этим Россия ничего не может.
Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность.
СБУ фокусируется на предприятиях российского ВПК. Минимум раз в неделю дроны Службы наглядно дотягиваются до какого-то объекта. География широкая. Совсем недавно были заводы в Пензе и Ставрополе.
Силы беспилотных систем, судя по сообщениям нашего ГШ, концентрируются на топливно-энергетическом секторе РФ и логистике. (Кстати, объект в квадратике — это монструозный НПЗ «Татнефти», с годовым объемом переработки более 17 млн тонн нефти).
Сообща выносят элементы российского ПВО (авиацию и наземную составляющую).
А вот США и/или другие западные партнеры могут значительно усилить эффект, если концентрированно передадут дальнобойные средства, дабы как минимум отогнать российскую авиацию на 300+ км. Это скажется не только на линии фронта, но на результативности ударов дронами.
Тогда Путин не только на Аляску приедет. Он пешком по Зангезурскому коридору пройдет, прицепив значок с надписью «Я люблю Ханкенди».
Алексей Копытько, Telegram