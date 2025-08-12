закрыть
12 августа 2025, вторник, 8:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как успешные атаки ВСУ разозлили Путина

  • Алексей Копытько
  • 12.08.2025, 8:08
Как успешные атаки ВСУ разозлили Путина
Алексей Копытько

Сделать с этим Россия ничего не может.

Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность.

СБУ фокусируется на предприятиях российского ВПК. Минимум раз в неделю дроны Службы наглядно дотягиваются до какого-то объекта. География широкая. Совсем недавно были заводы в Пензе и Ставрополе.

Силы беспилотных систем, судя по сообщениям нашего ГШ, концентрируются на топливно-энергетическом секторе РФ и логистике. (Кстати, объект в квадратике — это монструозный НПЗ «Татнефти», с годовым объемом переработки более 17 млн тонн нефти).

Сообща выносят элементы российского ПВО (авиацию и наземную составляющую).

Сделать с этим Россия ничего не может.

А вот США и/или другие западные партнеры могут значительно усилить эффект, если концентрированно передадут дальнобойные средства, дабы как минимум отогнать российскую авиацию на 300+ км. Это скажется не только на линии фронта, но на результативности ударов дронами.

Тогда Путин не только на Аляску приедет. Он пешком по Зангезурскому коридору пройдет, прицепив значок с надписью «Я люблю Ханкенди».

Алексей Копытько, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников