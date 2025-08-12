Eurolines отменил почти все рейсы по направлению Минск-Вильнюс
- 12.08.2025, 8:15
10 из 13.
Литовский перевозчик Eurolines отменил десять из 13 рейсов из Вильнюса в Минск и из Минска в Вильнюс.
Как пишет Infotrans Media Belarus, их приостановка будет действовать до 18 августа.
Причиной этого решения в некоторых телеграмм-каналах называется то, что у перевозчика проблемы с документами и после нескольких разворотов автобусов на Мядиненкае, перевозчик отменил все рейсы.
Официально перевозчик ссылается на учения «Запад». Однако, данные учения пройдут в Беларуси только в сентябре. В профильных телеграмм-каналах пишут, что это не более чем вымысел.
Как сообщается, с 12 августа Eurolines будет осуществлять по три рейса в день.
Выезд из Вильнюса:
06:40
09:00
13:00
Выезд из Минска:
14:20
16:00
20:00
Остальные 10 рейсов отменены и компания вернет 100% денег за них.