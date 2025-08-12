Eurolines отменил почти все рейсы по направлению Минск-Вильнюс 12.08.2025, 8:15

3,860

Фото: wikipedia

10 из 13.

Литовский перевозчик Eurolines отменил десять из 13 рейсов из Вильнюса в Минск и из Минска в Вильнюс.

Как пишет Infotrans Media Belarus, их приостановка будет действовать до 18 августа.

Причиной этого решения в некоторых телеграмм-каналах называется то, что у перевозчика проблемы с документами и после нескольких разворотов автобусов на Мядиненкае, перевозчик отменил все рейсы.

Официально перевозчик ссылается на учения «Запад». Однако, данные учения пройдут в Беларуси только в сентябре. В профильных телеграмм-каналах пишут, что это не более чем вымысел.

Как сообщается, с 12 августа Eurolines будет осуществлять по три рейса в день.

Выезд из Вильнюса:

06:40

09:00

13:00

Выезд из Минска:

14:20

16:00

20:00

Остальные 10 рейсов отменены и компания вернет 100% денег за них.

